Опрос: следить за посланием президента Федеральному собранию планируют 87% россиян

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян (87%) будут следить за оглашением Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

"Абсолютное большинство информированных о послании россиян (87%) планируют следить за выступлением президента. Треть (34%) собирается смотреть послание президента Федеральному собранию в прямом эфире от начала до конца, еще 11% - отдельные фрагменты в прямом эфире и 42% рассчитывают узнать об основных темах из выпусков теленовостей, газет, интернета. Не планируют следить за выступлением 10% опрошенных", - следует из данных ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, 78% респондентов хотели бы услышать от президента решение актуальных проблем и ответы на текущие вопросы. 14% считают, что Путину необходимо говорить о планах на несколько лет вперед.

Порядка 57% опрошенных сочли необходимым уделить в равной степени внимание вопросам внутренней и внешней политики России, в то время как 37% считают, что акцент нужно сделать на вопросах внутренней политики, 4% - на внешней политике.

По результатам исследования, 65% опрошенных знают или слышали о предстоящем оглашении послания президента Федеральному собранию, 35% услышали об этом событии впервые в ходе опроса. В целом 66% респондентов интересует, о чем будет говорить президент, 32% сообщили об обратном.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 апреля 2021 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов старше 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

О Послании президента РФ Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин огласит в среду ежегодное послание Федеральному собранию. В нем глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.

Нынешнее послание станет уже 27-м в новейшей истории России и 17-м - для Путина. Первый президент страны Борис Ельцин в общей сложности выступал с посланиями шесть раз, Путин - 16, Дмитрий Медведев во время работы на посту главы государства - четыре раза.