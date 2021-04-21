В России выявили 8 271 случай заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 271, до 4 727 125. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республиках Алтай и Тыва, а также в Еврейской автономной области (по 0,02%), в Ямало-Ненецком автономном округе (0,04%). В частности, за сутки было выявлено 693 случая заражения в Санкт-Петербурге, 586 - в Московской области, 234 - в Ростовской области, 192 - в Нижегородской области, 189 - в Самарской области.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 9 644. Всего уже выздоровели 4 352 873 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 92,1% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 1 171 пациент в Санкт-Петербурге, 585 - в Московской области, 231 - в Республике Башкортостан, 219 - в Самарской области, 214 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 267 546 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 399 против 379 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 106 706 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,26%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 34 летальных случая в Санкт-Петербурге, 18 - в Ростовской области, по 15 - в Московской и Самарской областях, 14 - в Свердловской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 988, до 1 070 036. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,19%. Днем ранее было выявлено 1 996 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 58 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 17 812, следует из сообщения штаба.

Было выписано по выздоровлению 1 744 пациента за сутки, за все время выздоровели 975 973. В настоящее время в столице продолжает лечение 76 251 человек.