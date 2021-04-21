Коэффициент распространения коронавируса в Москве снизился до минимума с 25 марта

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в среду снизился сразу на 0,2 и составил 0,89. Это минимальное значение показателя с 25 марта, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В России в целом коэффициент также продолжил снижаться и опустился ниже единицы, до 0,95. Это минимум с 8 апреля.

Только в одном из 10 регионов страны с наибольшим количеством заболевших показатель в среду превысил 1 - в Подмосковье, где он составил 1,01.

В Красноярском крае коэффициент остался на уровне 0,99, в Санкт-Петербурге и Ростовской области он равен 0,98, в Архангельской и Воронежской областях - 0,97, в Иркутской области - 0,92, в Нижегородской и Свердловской областях - 0,9.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.