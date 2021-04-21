В регионах Центральной России прогнозируется кратковременное потепление

ТАСС, 21 апреля. Синоптики прогнозируют кратковременное потепление до плюс 14-19 градусов в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) 22-23 апреля, при этом температура воздуха в ночные часы будет в среднем на уровне плюс 1-4 градусов. Об этом сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Температура воздуха в среду днем понизилась до плюс 7-12 градусов во всех регионах ЦФО, местами, например, в Ярославской области, прошел мокрый снег. В Воронеже по поручению губернатора Александра Гусева из-за похолодания и затяжных дождей возобновляют подачу горячей воды, которую отключали для подготовки трасс к зиме. В Курской области, где отопительный сезон завершился 16 апреля, вновь начали подавать тепло в жилые дома.

По данным синоптиков, 22-23 апреля в регионах округа немного потеплеет, так, в Воронежской области к вечеру среды дожди прекратятся и в четверг днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. "Сегодня во второй половине дня прекратятся дожди, в ночь на четверг будет 2-7 градусов тепла, а завтра днем - плюс 14-19 градусов. И пару дней будет такая погода с кратковременными дождями, а затем снова подойдет фронт циклона и снова похолодает и начнутся сильные дожди", - сказал дежурный синоптик регионального центра гидрометеорологии Андрей Гусев.

Аналогичная погода на ближайшие двое суток прогнозируется в Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях, где в четверг будет преимущественно облачно, дожди возможны 23 апреля. Во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Тульской, Ярославской областях воздух к пятнице прогреется до плюс 16-18 градусов, пройдут дожди. "23 апреля будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза", - отметили в ЦГМС по Владимирской области.

Мокрый снег в ночь на четверг возможен в Тверской области, температура воздуха при этом составит около плюс 3 градусов. В Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областях мокрый снег прогнозируются в ночь на 24 апреля. В дневные часы в этих регионах будет дождливо, столбики термометров покажут около плюс 11-15 градусов, сообщили в местных ЦГМС.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 22 апреля в регионах Центральной России на фоне осадков возможно усиление ветра до 15 м/с. Днем 23 апреля через округ будет перемещаться холодный атмосферный фронт циклона с центром над Балтийским морем, он принесет дожди с грозами, вызовет усиление ветра до 18 м/с. С 24 апреля ожидается понижение температуры воздуха в среднем на 3-5 градусов.