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ГИБДД не будет проверять навыки будущих водителей в "городе" при успешной сдаче "площадки"

Новое правило будет распространяться на тех, кто до 1 апреля успешно сдал экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Госавтоинспекция не будет проверять навыки в "городе" будущих водителей, которые до 1 апреля успешно сдали "площадку". Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг Госавтоинспекции России Николай Гиляков.

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"Если до 1 апреля вы успешно сдали экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством, то уже на экзамене, который будет проводиться в апреле, те навыки управления транспортным средством, которые проверялись на площадке и были вами успешно продемонстрированы, они уже проверяться при проведении практического экзамена не будут", - сказал он.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля этого года изменились правила сдачи экзаменов на права. Новые правила вносят изменения, главным образом, в практическую часть экзамена, из которого исключается этап "площадка" для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. При этом практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами сохраняется в действующем варианте - на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.

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