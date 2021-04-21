В Петербурге предложили увольнять недобросовестных работников с альтернативной службы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Комитет по труду и занятости населения Петербурга разработал законопроект о внесении изменений в федеральный закон "Об альтернативной гражданской службе", который в том числе предлагает разрешить работодателям увольнять недобросовестных сотрудников, проходящих альтернативную гражданскую службу. Новую законодательную инициативу Петербурга представила в среду на V Международном форуме труда главный специалист сектора специальных форм занятости отдела занятости граждан с особыми потребностями комитета Татьяна Суханова.

"В регионах есть случаи, когда призывника направляют на альтернативную гражданскую службу, работодатель - дом-интернат или больница - заключает с ним договор, а человек просто не приступает к своим обязанностям или перестает приходить на службу. В этом случае срок службы призывнику не засчитывается, но и уволить его, по действующему закону, невозможно. В результате, человек годами числится в организации, и что с этим делать, непонятно. Принятие законопроекта во многом позволит привести законодательство в соответствие с практикой и увеличить эффективность организации альтернативной гражданской службы", - сказала она.

Сейчас уволить граждан, которые уклоняются от фактического прохождения альтернативной гражданской службы, нельзя из-за отсутствия такой нормы в законодательстве. Согласно законопроекту, таких сотрудников можно будет уволить за нарушение трудовой дисциплины. Увольнение повлечет отмену заключения о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.

Также в законопроекте предлагается считать днем начала альтернативной гражданской службы день заключения срочного трудового договора с работодателем. Это также позволит избежать ситуации, когда человек годами числится среди работников, но на службу не является.

Законопроект предполагает и возможность для регионов определять единые органы исполнительной власти, которые будут заниматься вопросами альтернативной гражданской службы. Такие органы будут создаваться при необходимости в случае принятия законопроекта, их работа позволит различным ведомствам согласовывать действия и обмениваться информацией.

Законопроект уже направлен на рассмотрение в Совет Федерации.

О форуме

Пятый Санкт-Петербургский международный форум труда проходит 20-23 апреля в смешанном формате. Цель форума - разработка предложений по формированию государственной политики и управленческих решений в области труда и занятости в новой социально-экономической реальности. Организаторами форума выступают правительство Санкт-Петербурга, Межпарламентская Ассамблея государств - участников СНГ и Санкт-Петербургский государственный университет при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, Федеральной службы по труду и занятости (Роструда).