Польша начинает отмену локдауна

ВАРШАВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство Польши приняло решение начать отменять введенные для противодействия распространению коронавируса ограничения по региональному принципу. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр здравоохранения республики Адам Недзельский.

По словам министра, с региональной точки зрения в Польше ситуация с распространением коронавируса складывается по-разному: где-то заболеваемость высокая, а где-то уже нет. "Анализируя ситуацию, мы принимаем во внимание разнородность в регионах", - заверил он.

Согласно решению польского правительства, Шленское, Дольношленское, Великопольское Лодзинское, Опольское воеводства останутся "регионами, где будут действовать прежние ограничения", сказал Недзельский. Во всех остальных воеводствах вводятся послабления.

В частности, власти вводят в большей части страны возможность восстановления гибридного обучения в младших классах с 26 апреля. Также с понедельника возобновить работу смогут салоны красоты, парикмахерские и косметические салоны.

"На будущей неделе мы представим более детальный план, который будет касаться разных отраслей экономики на весь май. Он будет предусматривать возвращение общепита и гостиничного бизнеса. Сообщим об организации свадеб и других семейных мероприятий", - указал он.

"После майских праздников мы, вероятно, откроем учреждения культуры, потому что согласно исследованиям риск заражения там невысокий", - добавил министр. По его словам, через неделю также будет озвучена информация о возможности отмены ношения масок на свежем воздухе. "На сегодняшний день отмена масок на свежем воздухе - недопустимый риск", - констатировал он.

Ситуация с коронавирусом в Польше

По итогам последних суток Минздрав Польши сообщил о 13 926 новых заразившихся, что более чем на 7 тыс. ниже показателей, полученных неделю назад. В среду также было объявлено о 740 летальных исходах и 11 578 выздоровевших. Всего начиная с 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 2 718 493 человека, умерли 63 473, выздоровели 2 366 230. За все время эпидемии в Польше было сделано более 13,6 млн тестов на коронавирус.

При этом ситуация в системе здравоохранения Польши, ориентированной на помощь больным ковидом, остается сложной. Число пациентов с коронавирусом сейчас составляет около 30,7 тыс. 3 265 госпитализированных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Более 253 тыс. человек находятся на карантине. На данный момент в стране имеются в общей сложности 45,8 тыс. коек для больных ковидом и 4,5 тыс. аппаратов ИВЛ.

Вакцинация от коронавируса началась в Польше 27 декабря 2020 г. За минувшие месяцы в страну поступило более 11,3 млн доз вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech), американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZenec и американской Johnson & Johnson. Более 9,2 млн доз уже использовано: первую дозу вакцины получили 6,8 млн жителей Польши, вторую - 2,3 млн.

В Польше сохраняется объявленный властями в марте прошлого года режим эпидемии. Гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране обязательно ношение масок, рестораны, кафе и бары работают только навынос. Приглашать в гости более пяти человек запрещено. На фоне нового роста заболеваемости с конца марта в республике решено вернуться почти к полному локдауну с закрытием магазинов в торговых центрах, объектов культуры, спорта и отдыха, переводом всех учеников на дистанционное обучение. С понедельника в стране открылись только ясли, детские сады и открытые спортивные объекты.