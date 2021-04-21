Эксперт: выделение бюджетных мест вузам в регионах поможет остановить отток молодежи

"На сегодняшний день, мне кажется, что регионы, которые не обеспокоены оттоком молодежи, спокойно помещаются на пальцах одной руки - это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург частично. Для всех остальных регионов проблема оттока молодежи - это проблема номер один. <…> Поэтому когда в региональных вузах появятся дополнительные бюджетные места, это должно стать веским аргументом для молодого человека, который, например, принимает решение остаться у себя в регионе и учиться на бюджетном месте либо инвестировать в свое обучение на платном месте в другом городе", - сказала Касамара.

По ее мнению, важными вызовами для регионов станут вопросы качества обучения и кадров, которые будут обеспечивать необходимый уровень образования.

"И следующий вызов, который здесь встает - это еще более плотное взаимодействие вузов с местными работодателями для того, чтобы те ребята, которые придут на дополнительные бюджетные места, понимали, что они получат образование по тем специальностям, которые будут востребованы на региональных рынках труда", - добавила проректор вуза.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что число бюджетных мест в вузах РФ в предстоящие два года увеличится на 45 тыс., отметив, что не менее 70% из них придется на регионы РФ, "где нужны выпускники".