Во Львове начали демонтировать Монумент славы Советской армии

КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Демонтаж Монумента славы Советской армии, который был открыт в 1970 году в память о победителях над нацизмом, начался во Львове по распоряжению местных властей. Об этом в среду сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"В минувшем году было принято решение горисполкома о проведении архитектурного конкурса на территорию, где сейчас размещен Монумент славы. Также у нас есть решение о поэтапном демонтаже элементов монумента. Для этого были заложены средства в бюджете города", - цитирует пресс-служба первого заместителя мэра города Андрея Москаленко. Власти указали, что сейчас проходит демонтаж барельефов, после чего их перевезут в музей "Территория террора". Затем начнется демонтаж плит памятника.

Стелу Монумента славы исполком Львовского горсовета признал аварийной в 2018 году и принял решение ее демонтировать.

Украинские радикалы неоднократно оскверняли памятники мемориального комплекса Холм славы, где находится Монумент славы. 16 февраля 2018 года националисты кувалдами разбили плиты на монументе борьбы против нацизма. Вандалы также сбили железную надпись "Победителям над нацизмом" и на этом месте белой краской написали "памятник оккупантам". В 2017 году неизвестные похитили бронзовый венок массой 50 кг, а ранее вандалы уничтожили все металлические буквы и цифры на гранитном надгробии Героя Советского Союза Николая Кузнецова.

Монумент Славы был воздвигнут на возвышении в городском Центральном парке культуры и отдыха в 1970 году в память о победителях нацизма в годы Великой Отечественной войны. Ансамбль из гранита и бронзы включает 30-метровый пилон и скульптурную группу, в центре которой фигуры Родины-матери и Советского воина, рядом - захоронения около 3,5 тыс. воинов, в том числе Героев Советского Союза - разведчика Кузнецова и летчика Михаила Лиховида. В 1992 году львовский областной совет уже принимал решение о демонтаже мемориала, но позже это решение отменил.