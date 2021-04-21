В ГУ МВД сообщили, что в незаконной акции в центре Москвы участвуют около 6 тыс. человек

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Около 6 тыс. человек собрались на несанкционированную акцию в центре Москвы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"По состоянию на 20:30 мск в мероприятии принимает участие около 6 тыс. человек. Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти, и предупреждает о предусмотренной законом ответственности за нарушение правопорядка", - сказали в полиции.

Там отметили, что сотрудники ГУ МВД России по Москве во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур обеспечивают охрану общественного порядка в центральной части города, где группой граждан предпринята попытка проведения несогласованного мероприятия.

Как передают корреспонденты ТАСС, митингующие около семи вечера стали собираться возле Пушкинской площади и библиотеки им. В. И. Ленина, откуда направились к Манежной площади, которая к тому времени была уже оцеплена правоохранителями. Сейчас часть собравшихся находится на Тверской улице, другие направились в сторону Лубянки, где сотрудники полиции и Росгвардии рассредоточили их по соседним улицам. Полиция задерживает только самых активных участников акции, массовых задержаний нет.