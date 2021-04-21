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Пандемия COVID-19
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США рассматривают возможность передачи другим странам части доз вакцины от коронавируса

Речь идет о тех дозах, которые не понадобятся самим Штатам

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Администрация США рассматривает возможность передачи властям других стран тех имеющихся у нее доз вакцины от нового коронавируса, потребности в которых не будет у американских граждан. Об этом заявил в среду в Белом доме президент США Джо Байден.

"Что касается оказания помощи зарубежью. Мы находимся в процессе этого. Мы уже немного занимались этим. Мы изучаем, что будет сделано с некоторой вакциной, не используемой нами. Но мы должны убедиться, что она безопасна, прежде чем отправлять ее [другим государствам]", - сказал американский лидер.

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СШАПандемия COVID-19
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