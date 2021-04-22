WSJ: поддельную вакцину Pfizer зимой обнаружили в Мексике и Польше

ТАСС, 22 апреля. Партии поддельных препаратов, выдаваемых за вакцину Pfizer - Biontech, обнаружили этой зимой в Мексике и Польше. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на компанию Pfizer и местные власти.

По данным издания, в феврале полиция мексиканского штата Нуэво-Леон задержала шесть человек после обыска в клинике, где прививали ненастоящей вакциной: в ампулах содержалась дистиллированная вода. Одна доза стоила около $1 тыс. Прививки поставили примерно 80 людям, ущерба их здоровью нанесено не было.

Подделка, обнаруженная в январе в Польше, содержала гиалуроновую кислоту и, вероятнее всего, была средством от морщин. "Вакцину" конфисковали из квартиры частного лица, никто не успел ею привиться. Мужчине, который хотел продавать подделку, предъявили обвинения в мошенничестве.