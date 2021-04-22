Греф считает, что третья волна коронавируса в России будет слабее предыдущих

"Это будет зависеть как раз от темпов вакцинации. Третья волна, вероятно, будет - ни одной стране не удалось ее избежать. Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск. Но у нас пока ситуация значительно более благоприятная. Второе - по всем нашим оценкам, третья волна должна быть значительно ниже, чем то, что мы видели даже осенью, я уже не говорю о весне прошлого года", - сказал он.

По словам главы Сбербанка, все будет зависеть от того, насколько сформирован в России коллективный иммунитет, и от темпов вакцинации. "Они у нас сейчас вышли на хороший уровень. В моем понимании, в апреле будет произведено не менее 10 млн доз, с мая, на мой взгляд, уже совсем не будет дефицита вакцины. И если мы до 1 сентября сумеем вакцинировать порядка 60-70 млн человек, - это будет очень хороший темп. Это означает, что у нас хорошие шансы пройти осень спокойно", - полагает Греф.

По его мнению, сейчас ограничением будет уже не физический объем производства вакцины, а то, как убедить людей в безопасности вакцины. "Но сейчас, слава богу, людская молва расходится, наша вакцина показывает очень хорошие результаты. У меня много знакомых, которые прилетают из-за границы, из Европы, из Америки на вакцинацию "Спутником-V", - заключил глава госбанка.