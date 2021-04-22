Заявки на участие в конкурсе "Лидеры России" подали более 100 тыс. человек

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек подали заявки на регистрацию для участия в четвертом конкурсе управленцев "Лидеры России". Об этом сообщила в четверг пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"На сегодняшний день мы получили более 100 тыс. заявок из всех регионов России на участие в конкурсе управленцев "Лидеры России". Большинство регистраций поступает от участников в возрасте от 31 до 35 лет - 27% и от 36 до 40 лет - 26%. В основном регистрируются на конкурс мужчины - 73%, заявивших об участии женщин - 27%", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей", руководителя конкурса "Лидеры России" Алексея Комиссарова.

В пресс-службе уточнили, что регистрация для участия в проекте закроется 26 апреля в 23:59 мск.

По данным организаторов, лидером по количеству заявок стала Москва, на втором месте - Санкт-Петербург, на третьем - Московская область

В этом году конкурс разделен на восемь треков: "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии", а также трек "Международный" и трек "Студенты". Для участия в "Лидерах России" можно будет выбрать только один трек.

Победители конкурса получат образовательный грант в размере 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 гг., он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победили 106 человек.

За три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 270 "Лидеров России", в том числе заняли позиции заместителей федеральных министров, стали главами регионов, главами городов и топ-менеджерами крупных компаний.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.