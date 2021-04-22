В России выявили 8 996 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 996, до 4 736 121. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0, 01%), в Еврейской автономной области (0,02%), в Республике Алтай и Мурманской области (по 0,04%).

В частности, за сутки было выявлено 2 704 случая 682 случая заражения в Санкт-Петербурге, 590 - в Московской области, 237 - в Ростовской области, 193 - в Нижегородской области, 190 - в Самарской области.

Число заразившихся в Москве возросло за сутки на 2 704 против 1 988 днем ранее и достигло 1 072 740.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,25%.

В настоящее время в России продолжают лечение 267 211 человек.

Число умерших

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 397 против 399 днем ранее, до 107 103.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,26%.

В частности, за сутки было зарегистрировано 35 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 25 - в Ростовской области, 16 - в Свердловской области, 15 - в Самарской области, по 14 - в Московской и Нижегородской областях.

В Москве за сутки зарегистрировали 54 смерти из-за коронавируса. Их общее количество с начала пандемии составило 17 866.

Число выздоровевших

Число вылечившихся после коронавируса в России возросло за сутки на 8 934, до 4 361 807 человек.

Доля выздоровевших, по данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 906 пациентов в Санкт-Петербурге, 593 - в Московской области, 217 - в Нижегородской области, 214 - в Самарской области, 211 - в Воронежской области.

В Москве выписали по выздоровлению 1 907 пациентов за сутки, за все время выздоровели 977 880. В настоящее время в столице продолжают лечение 76 994 человека.