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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Песков пообещал узнать, какой учебник истории Путин критиковал в послании

Президент признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, которые написаны "будто не про нас" и в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал выяснить, какие именно школьные учебники глава государства Владимир Путин критиковал в послании парламенту за отсутствие информации о ключевых событиях российской истории.

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"Я обязательно поинтересуюсь у президента, о каком учебнике он говорил", - сказал в четверг журналистам представитель Кремля.

Выступая с посланием парламенту 21 апреля, Путин признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, которые написаны "будто не про нас" и в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например, о Сталинградской битве.

Глава государства задался вопросами, кто пишет и кто пропускает такие учебные пособия.

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Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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