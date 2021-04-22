Песков пообещал узнать, какой учебник истории Путин критиковал в послании

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал выяснить, какие именно школьные учебники глава государства Владимир Путин критиковал в послании парламенту за отсутствие информации о ключевых событиях российской истории.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Я обязательно поинтересуюсь у президента, о каком учебнике он говорил", - сказал в четверг журналистам представитель Кремля.

Выступая с посланием парламенту 21 апреля, Путин признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, которые написаны "будто не про нас" и в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например, о Сталинградской битве.

Глава государства задался вопросами, кто пишет и кто пропускает такие учебные пособия.