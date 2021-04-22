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Комитет Госдумы поддержал к I чтению штрафы за публикации о террористах без маркировки

За неисполнение требований об указании на запрет или ликвидацию террористических организаций предлагается ввести штраф для граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о введении административных штрафов за публикацию в СМИ материалов с упоминанием террористических организаций без указания, что они ликвидированы или же признаны запрещенными в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно изменениям, предложенным в Кодекс РФ об административных правонарушениях, за неисполнение требований об указании на запрет или ликвидацию террористических организаций предлагается ввести штраф для граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский. В январе они уже внесли законопроект, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или ее деятельность запрещена. Документ пока не прошел первое чтение.

Теги
РоссияБоярский, Сергей МихайловичХинштейн, Александр Евсеевич
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