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Эксперт: аллергикам следует ответственно относиться к ношению масок в сезон цветения

Заведующий лабораторией клинической фармакологии Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России Валерий Смирнов подчеркнул, что аллергикам стоит менять маски чаще

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Масочный режим, введенный из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, может быть и профилактикой сезонной аллергии, однако аллергикам нужно ответственнее относиться к их использованию и чаще менять. Такое мнение высказал в четверг заведующий лабораторией клинической фармакологии Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России, доктор фармацевтических наук Валерий Смирнов.

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"Использование масок может быть рассмотрено как некая профилактика чисто механического свойства: чисто механически аллерген не попадает на слизистые пациента с аллергией. Однако это возможно лишь при правильном их использовании. Если пациент с аллергией будет носить целый день на улице одну и ту же маску, то она накопит на себе всевозможную пыльцу, всевозможные аллергены и станет источником того, что пациент будет еще больше взаимодействовать с аллергеном", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной диагностике, профилактике и методам лечения сезонной аллергии.

В качестве примера Смирнов привел ситуацию в азиатских странах, в частности, в Японии, где жители носили маски и до пандемии коронавируса, так как многие из них чувствительны к цветению японского кедра. "Ношение масок у них было как спасение от аллергии", - сказал он. "Только в случае правильного их использования эта мера может считаться профилактикой", - заключил эксперт.

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