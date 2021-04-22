Эксперт заявил, что доля аллергиков в России ниже, чем в Европе

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Около 20% россиян страдают аллергией, при этом в зависимости от региона эта доля может достигать от 20 до 23%, сообщил в четверг заведующий лабораторией клинической фармакологии института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России, доктор фармацевтических наук Валерий Смирнов.

"На сегодняшний момент по данным Европейской ассоциации клинических аллергологов-иммунологов этот процент составляет 23%, и к 2030 году скорей всего достигнет 25% по Европе. Если говорить о РФ, то в принципе процент по данным Российской ассоциации клинических иммунологов и аллергологов чуть пониже, порядка 18%, но это может быть связано с нежеланием пациентов обращаться к врачу и [заниматься] самолечением", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной диагностике, профилактике и методам лечения сезонной аллергии.

Смирнов отметил, что общемировые тенденции такие, что на сегодняшний момент в зависимости от региона наблюдается процент страдающих аллергией в районе от 20 до 23%, и их доля растет с течением времени.

Ранее Смирнов сообщал, что наибольшее число обращений к врачам-аллергологам по поводу сезонных аллергий фиксируются в Ростовской и Свердловской областях, а также в Северо-Кавказском регионе.