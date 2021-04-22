В Думу внесли законопроект о бесплатном втором профобразовании для людей с инвалидностью

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы Олег Смолин (КПРФ) и Михаил Терентьев ("Единая Россия") в четверг внесли в нижнюю палату парламента законопроект о возможности бесплатного получения второго среднего профессионального образования для людей с инвалидностью. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Речь идет о дополнительных возможностях для лиц, ставших инвалидами в трудоспособном возрасте и нуждающихся в получении новой профессии или квалификации. Поправки предлагается внести в закон об образовании в РФ. Так, согласно инициативе, если имеющаяся инвалидность по заключению медико-социальной экспертизы препятствует осуществлению гражданами профессиональной деятельности в соответствии с ранее полученными ими документами о профессиональном образовании и квалификации, они вправе получить профессиональное образование соответствующего уровня за счет бюджета.

"Это актуально для тех людей, кто по состоянию своего здоровья не может работать по профессии, которой обучался ранее", - пояснил на своей странице в Facebook Терентьев. Он отметил ,что уже предлагал такие изменения в законодательство ранее, но на встрече с общественными организациями об инициативе рассказал депутат Смолин "и нашел поддержку у президента". "Считаю, что для человека с инвалидностью очень важно иметь профессиональное образование, которое поможет ему найти свой путь в жизни, быть востребованным на рынке труда, несмотря на ограниченные возможности здоровья", - подчеркнул Терентьев.