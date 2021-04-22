СМИ: правительство Японии намерено ввести локальные режимы ЧС с 25 апреля по 11 мая

ТОКИО, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает возможность введения с 25 апреля по 11 мая локальных режимов чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения коронавируса в Токио, а также западных префектурах Осака, Киото и Хёго. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo .

По его данным, на время действия ЧС кабмин намерен попросить владельцев питейных заведений приостановить их работу, а также запретить проведение мероприятий, где присутствуют зрители.

Японские власти вводили режим ЧС в ряде регионов страны 7 января. Дольше всего (до 22 марта) он продлился в Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама, Тиба. Однако практически сразу после его отмены тенденция к росту числа заразившихся коронавирусом возобновилась. По последним данным, общее число случаев инфицирования в Японии к настоящему времени превысило 553 тыс., более 9,8 тыс. человек умерли.