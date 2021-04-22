Еврокомиссия начала судебное разбирательство против AstraZeneca

ЛОНДОН, 22 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия начала судебное разбирательство против британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca из-за срыва поставок вакцины от коронавируса. Об этом заявил в четверг, выступая в парламенте Ирландии, министр здравоохранения страны Стефен Доннелли.

"Что касается AsraZeneca, то ЕК было инициировано судебное разбирательство, и ранее на этой неделе Ирландия была зарегистрирована мной в качестве одной из сторон в этом деле, которое, в частности, касается полного срыва обязательств AsraZeneca по контрактам на поставки вакцины в апреле, мае и июне", - сказал Доннелли, слова которого приводит агентство Reuters.

Отвечая на вопросы журналистов о возможности судебного иска ЕС против AstraZeneca, представители Еврокомиссии в четверг на брифинге в Брюсселе отказались подтвердить эту информацию, заявив, что "рассматривают все варианты действий" в ответ на невыполнение компанией контракта на поставки вакцины в ЕС. В первом квартале AstraZeneca поставила в ЕС не более 40 млн доз препарата вместо законтрактованных 120 млн.

Руководство AstraZeneca ранее признало, что компания отстает от производственного графика по поставкам вакцины в ЕС на два месяца, указав на более слабую производственную базу в Евросоюзе по сравнению с мощностями, которыми компания располагает в Великобритании, получающей данную вакцину в соответствии с графиком.

17 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала, что Брюссель будет ограничивать поставки препаратов от коронавируса в страны с более высокими темпами вакцинации, чтобы гарантировать выполнение AstraZeneca обязательств перед государствами ЕС. В свою очередь, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что блокирование поставок вакцин от коронавируса за рубеж неразумно и может иметь долгосрочные негативные последствия для стран, принимающих подобные решения.

Кампания по вакцинации началась во многих государствах ЕС в конце декабря прошлого года. На данный момент в Евросоюзе одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech - Pfizer, препарат от американской компании Moderna, вакцина AstraZeneca, а также разработка компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson, приостановившей поставки своей вакцины из-за риска тромбозов. В сообществе заявляют, что рассчитывают вакцинировать 70% взрослого населения к середине июля, несмотря на проблемы с получением препаратов нескольких производителей.