Собянин: доступ к электронной медицинской карте для москвичей стал проще

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Доступ к электронным медицинским картам (ЭМК) упростили для жителей Москвы с подтвержденными аккаунтами на портале мэра и правительства столицы, сообщил в четверг в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Чтобы начать пользоваться ЭМК, москвичам приходилось проходить не очень сложную, но все же утомительную процедуру авторизации, которая занимала несколько дней. С сегодняшнего дня многим людям сделать это будет гораздо проще. Мы проактивно открыли доступ к электронным медицинским картам для всех москвичей, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru", - написал мэр.

Он подчеркнул, что данное решение касается 2,9 млн человек, которые верифицировали себя на mos.ru и, соответственно, гарантировали безопасность персональных данных.

"Чтобы воспользоваться ЭМК, теперь им нужно просто выбрать эту услугу на портале mos.ru. А если речь идет об электронной карте ребенка, то необходимо добавить в свой профиль данные о детях (если там их еще нет). Если же полной учетной записи на портале mos.ru у вас пока нет, то для ее получения достаточно авторизации через gosuslugi.ru или Сбер ID либо одного визита в центр госуслуг "Мои документы", - пояснил Собянин.

Документы под рукой

"За последний год 2,3 млн москвичей начали пользоваться своей электронной медицинской картой на портале mos.ru. Свободный доступ к ЭМК позволяет держать свое здоровье под контролем, экономить время и при необходимости получать второе мнение у врачей, которым мы доверяем", - написал мэр.

Он отметил, что в электронной медкарте можно просмотреть протоколы осмотров врачей, результаты анализов и исследований, выписные эпикризы из стационара, больничные листы, электронные рецепты, данные о прививках и вызовах скорой помощи. Также в карту можно загружать медицинские документы из других клиник, собирать сведения о личном и семейном анамнезе и вести дневник здоровья.

"В результате сегодняшнего решения электронной медицинской картой смогут пользоваться 5,2 млн человек - более 40% жителей нашего города. И это не просто еще одна удобная электронная услуга, а инструмент сохранения хорошего здоровья на годы вперед", - заключил Собянин.