Суд в Воронеже арестовал двух участников несогласованной акции

ВОРОНЕЖ, 22 апреля. /ТАСС/. Центральный районный суд Воронежа арестовал на сутки и на пять суток двух участников несанкционированной акции, прошедшей в городе в среду. Об этом сообщила ТАСС представитель районного суда.

"Вынесено решение по двум участникам несогласованной акции - одному назначен административный арест на сутки, второму - пять суток. Это административные дела по части 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия)", - сказала собеседница агентства.

Как добавил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Железнодорожного суда Воронежа Николай Шалаев, к ним также поступили два административных дела по 20.2 КоАП РФ. "Два [материала] поступили, они находятся на рассмотрении у дежурного судьи", - сказал он.