Медведев: молодежь должна четко понимать роль России в истории и представлять ее будущее

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Молодежь должна четко понимать роль России в истории и иметь представление о ее роли в будущем. Такое мнение высказал в четверг председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания бюро Высшего совета и президиума Генсовета партии.

"Молодые люди должны четко понимать роль нашей Родины, роль России в прошлом, в настоящем, и представлять, какова эта роль должна быть в будущем", - сказал Медведев.

Он в связи с этим указал на необходимость развивать инициативы "Единой России", направленные на воспитание будущего поколения. Речь, по словам Медведева, идет о различных молодежных партийных проектах, о работе по сохранению исторической памяти, в том числе памяти о Великой Отечественной войне.

Медведев также в целом отметил большой опыт партии в реализации задач в сферах культуры и образования.