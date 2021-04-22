Кузнецова: введение выплат беременным направлено на решение демографических проблем

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Предложение президента России Владимира Путина о введении выплат беременным женщинам с низкими доходами в размере 6 350 рублей в месяц - это мера, направленная на решение демографических проблем. Об этом в четверг ТАСС сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Эта мера [предложение президента] является как раз мерой, адресованной именно к решению демографических проблем. То есть мерой, стимулирующей рождаемость", - сказала Кузнецова, комментируя предложение президента о введении выплат беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации.

Омбудсмен отметила, что это поможет беременным, попавшим в сложную ситуацию. "Это могут быть выпускницы сиротских учреждений. Знаю ситуацию, знаю этих людей, которым эта помощь очень нужна. И те категории женщин, которым бы эта помощь очень пригодилась", - подчеркнула она.

В качестве меры поддержки беременных существует пособие по беременности и родам, максимальный размер которого в 2021 году составляет 340 795 рублей за 140 дней отпуска, минимальный размер - 58 878 рублей.

В случае осложненных родов (отпуск - 156 дней) размер максимального и минимального пособий составит 379 743 рубля и 65 607 рублей соответственно. Также существует ежемесячное пособие по уходу за ребенком, его максимальный размер составляет 29 600 рублей, минимальный - 6 752 рубля. Размер единовременного пособия при рождении ребенка составит 18 004 рубля.

Путин в послании Федеральному собранию назвал сбережение народа страны высшим национальным приоритетом и отметил, что Россия должна выйти на устойчивый рост численности населения.