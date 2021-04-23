Подрывы льда на реке Амур у Благовещенска отменены на неопределенный срок

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Китайские специалисты отменили на неопределенный срок подрывные работы для пропуска льда на реке Амур в грузовом порту города Хэйхэ, расположенного напротив российского Благовещенска, сообщила ТАСС в пятницу пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

Ранее китайская сторона уведомила властей Амурской области о подрывах на реке Амур, протекающей на границе России и КНР, для ликвидации ледяного затора. Оперативные службы просили жителей Благовещенска воздержаться от посещения набережной реки.

"В связи с изменением ледовой ситуации при повторном обследовании реки китайскими специалистами было решено отложить взрывы льда", - сказали в пресс-службе.

По информации областных властей, работы не должны были повлиять на инфраструктуру Благовещенска, а оперативные службы планировали выставить на набережной наблюдательные посты.

По данным Дальневосточного УГМС, ледоход на реке Амур наблюдается от села Гродеково в Амурской области до села Елабуга в Хабаровском крае. Накануне мощные подвижки льда на Амуре сломали ограждения и снесли бетонные опоры на части городской набережной в Хабаровске. В результате случившегося никто не пострадал.