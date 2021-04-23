Жителям Бурятии запретили ходить в лес из-за пожароопасной обстановки

УЛАН-УДЭ, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Бурятии ввели запрет на выход в лес для граждан. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"В целях обеспечения пожарной безопасности пребывание граждан ограничено в лесах. Исключения составляют сквозной проезд по дорогам общего пользования и посещение мест массового отдыха, где осуществляется организованная охрана от пожаров", - сообщили в ведомстве.

В Бурятии действует особый противопожарный режим, разведение костров, сжигание сухой растительности на всех землях запрещено, за нарушение грозят штрафы: от 4 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Пожароопасный сезон в Бурятии в 2021 году начался 4 апреля. За прошедшее время в регионе зарегистрировано 30 лесных пожаров на площади более 407 га. "За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 98 лесных пожаров на площади свыше 5 тыс. га", - уточнили в РАЛХ.

С начала года лесные пожарные и добровольцы Бурятии 13 раз отстаивали населенные пункты. Существовала угроза перехода огня от загораний травы, лесного массива на населенные пункты: трижды в селе Ильинка, дважды в селе Турунтаево, а также в селах Челутай-3, Иволгинск, Ганзурино, Хорга, Ильинка, Нижний Убукун, Тунка и Малый Нарын.

Бурятия - один из регионов, где лесные пожары ежегодно становятся острой проблемой, пожароопасный период длится с апреля по октябрь. Основные причины их возникновения - нарушение правил пожарной безопасности в лесах, а также сухие грозы в труднодоступных местах. В 2020 году было зарегистрировано 528 лесных пожаров на общей площади 89,9 тыс. га, работа лесной охраны осложнялась высокими температурами воздуха и сухой погодой.