Прием в новые медиа- и IT-классы городских школ начался в Москве

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Приемная кампания в новые медиа- и IT-классы городских школ началась в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Сегодня у столичных старшеклассников есть уникальная возможность освоить профессии будущего в востребованных областях - информационных технологиях и медиа. Учебу в предпрофессиональных IT-классах наши школьники могут выбрать уже с 2019 года. Это направление становится все более востребованным с каждым годом. В текущем учебном году в IT-классы было зачислено вдвое больше школьников, чем годом ранее", - приводятся в сообщении слова заместителя Мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что развитие предпрофессионального образования - одна из приоритетных задач.

"А с сентября 2021 года мы в партнерстве с ведущими вузами в сфере медиаиндустрии и массовых коммуникаций открываем медиаклассы. У школьников будет возможность посещать практические занятия в вузах-партнерах, а также участвовать в программах стажировок в СМИ или медиакомпаниях", - сказала Ракова.

На портале предпрофессионального образования в проектах "IT-класс в московской школе" и "Медиакласс в московской школе" открыты соответствующие разделы, изучив их, школьники получат всю необходимую информацию о поступлении.

"Для зачисления в IT-класс девятиклассникам нужно пройти онлайн-тестирование. Оно состоится 15 мая и будет включать 20 вопросов из области физики, математики, информатики и общих IT-компетенций. Для участия во вступительном испытании нужно до 12 мая зарегистрироваться в системе my.mcko.ru. Девятиклассников, которые хотят поступить в новый медиакласс, также ждет вступительное испытание", - говорится в сообщении.