Больше 30 пляжей Сочи получили "Голубой флаг"

СОЧИ, 23 апреля. /ТАСС/. Экологический знак "Голубой флаг" получили 33 сочинских пляжа, международная награда свидетельствует о чистоте берега и воды, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский в пятницу.

"33 сочинских пляжа получили "Голубые флаги". Решение о присвоении экологического знака качества было принято в Копенгагене, где в режиме онлайн состоялось заседание международного экспертного совета. Флаги должны прибыть на курорт в середине мая, до старта курортного сезона проведем торжественную церемонию вручения наград", - написал глава города.

Международную награду могут получить только те пляжи, где чистый берег и прибрежные воды, есть качественная инфраструктура и обеспечена доступность для маломобильных граждан. Копайгородский подчеркнул, что отмеченные экспертами пляжи расположены во всех районах Сочи, что говорит о безопасности и комфорте морского отдыха.

Ранее сообщалось, что все пляжи в Сочи будут открыты к началу туристического сезона - к 1 мая. До этого момента их приводят в порядок, оснащают пляжным оборудованием и благоустраивают.