Власти Сахалина трудоустроят бастующих из-за задержки зарплат строителей Северо-Курильска

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Сахалинские власти приняли решение трудоустроить на другие предприятия строителей компании "Спиро" (единственная строительная организация на острове Парамушир Большой Курильской гряды, Сахалинская область), устроивших забастовку из-за задержки заработной платы и непригодных условий для жизни. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

На этой неделе 120 сотрудников "Спиро" отказались выходить на работу до тех пор, пока не будут соблюдены их требования. Следователи возбудили уголовное дело по поводу задержки выплат. Власти региона организовали на территории предприятия полевую кухню, так как работодатель прекратил питание сотрудников. Рассматривался вопрос содействия в их дальнейшем трудоустройстве в случае расторжения трудовых договоров, но окончательного решения принято не было.

"Завтра, 24 апреля, на Парамушир направляется комиссия под руководством областного министра строительства Алексея Колеватых. На острове она займется урегулированием возникшего трудового спора и решением социально-бытовых вопросов сотрудников ООО "Спиро". В частности, всем строителям, которые расторгнут договоры с этим предприятием, помогут устроиться в другие островные компании. Также им обеспечат проезд к новому месту работы", - сообщили в правительстве региона.

По данным областных властей, были проведены переговоры, в результате которых строительные организации Южно-Курильского городского округа на острове Кунашир Большой Курильской гряды выразили желание трудоустроить 70 человек. Бастующие рабочие "Спиро" подтвердили готовность работать на новом месте. Вскоре их перевезут на Кунашир - региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства прорабатывает варианты доставки людей на остров.

На особом контроле находится вопрос питания рабочих. На регулярной основе муниципальная администрация подвозит строителям картофель, крупы, макароны, овощи и тушеное мясо. А предприятия "СК БСФ" и "Алаид" обеспечивают их свежей рыбой. Ситуация будет находиться на контроле областного правительства до полного ее разрешения.