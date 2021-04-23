Депутаты от ЛДПР внесли в Думу законопроект о выплате 10 тыс. руб. к началу учебного года

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР, а также сенатор Сергей Леонов в пятницу внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о ежегодной выплате к началу учебного года в размере 10 тыс. рублей на ребенка, правительство инициативу не поддерживает. Текст размещен в думской электронной базе.

Согласно законопроекту, право на выплату возникает у родителей или опекунов детей, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования. Выплата полагается на каждого ребенка в семье. "Ежегодная выплата в связи с началом учебного года устанавливается в размере 10 тыс. рублей, который подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год", - указано в тексте.

Законопроект затрагивает исключительно детей - граждан РФ. Финансировать реализацию инициативы предлагается за счет федерального бюджета. "Согласно проведенным исследованиям, в России стало значительно дороже собрать ребенка в школу. Например, бюджет на сбор первоклассника в школу может достигать 20 тыс. рублей", - отмечают авторы в пояснительных материалах.

В финансово-экономическом обосновании указано, что число школьников в 2021 году составит 16,5 млн. Если за получением ежегодной денежной выплаты обратятся все имеющие на это право родители, "то дополнительные расходы федерального бюджета могут составить 165 млрд рублей в год". В качестве источника при этом указан Фонд национального благосостояния.

Правительство законопроект не поддержало. В официальном отзыве кабмина говорится, что документом "не определены какие-либо требования для получателей денежной выплаты, кроме необходимости проживания на территории Российской Федерации". Не указан перечень необходимых документов для подачи заявки на выплату. "Финансирование расходов, связанных с реализацией законопроекта, авторами предлагается осуществлять за счет средств Фонда национального благосостояния, что не соотносится с целями создания указанного фонда", - констатировали в правительстве.