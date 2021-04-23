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В Роструде напомнили о длинных выходных в начале мая

Это связано с празднованием Дня труда и Дня Победы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россиян ожидают следующие длинные выходные 1-3 мая в связи с Днем труда и 8-10 мая в связи с Днем Победы. Первые две рабочие недели мая из-за этого будут сокращенными 4-7 мая и 11-14 мая. Об этом информировали журналистов в Роструде.

"По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая, - отметили в Роструде. - При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными". Из-за того, что 30 апреля - это рабочий день перед праздником, его продолжительность будет меньше на час.

Следующие длинные выходные ждут жителей страны в июне в связи с празднованием 12 июня Дня России. Поскольку праздник выпадает на субботу, поэтому выходные продлятся три дня.

 

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