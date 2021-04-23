СК РФ возбудил дело о ранении мирного жителя Донбасса

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя Донбасса в результате обстрела украинскими силовиками. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе СК.

22 апреля украинские военнослужащие произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в поселке шахты "Трудовская" Петровского района Донецка. В результате 60-летний мирный житель получил ранения. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", - отметили в СК.

В ведомстве подчеркнули, что артиллерийские обстрелы украинскими военнослужащими гражданской инфраструктуры направлены на убийство либо причинение тяжкого вреда здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины. "Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - подчеркнули в СК.