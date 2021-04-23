В России выявили 8 840 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 840, до 4 744 961. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

В частности, в Москве выявили 2 502 новых случая, в Санкт-Петербурге - 694, в Подмосковье - 609 (максимум с 28 марта), в Ростовской области - 238, в Нижегородской - 194, в Самарской - 191.

Количество так называемых активных случаев заражения, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 266 246. Этот минимум с 12 октября прошлого года.

Умершие и выздоровевшие

Число летальных исходов из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 398 против 397 днем ранее, до 107 501.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,27%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве зарегистрировали 57 смертей, в Санкт-Петербурге - 37, в Свердловской области - 16, в Ростовской и Самарской областях - по 15, в Ленинградской и Нижегородской областях и Пермском крае - по 13.

Вылечившихся после коронавируса в РФ за сутки насчитывается 9 407, общий показатель увеличился до 4 371 214. Доля выздоровевших, по данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

В Москве выписали 2 123 человека, в Санкт-Петербурге - 1 001, в Московской области - 568, в Башкирии - 236, в Саратовской области - 219, в Нижегородской - 217, в Воронежской - 210, в Самарской и Ростовской - 204 и 201 соответственно.

В Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 502 против 2 704 днем ранее, до 1 075 242. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,23%.

За сутки в Москве зарегистрировали 57 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 17 923, следует из сообщения штаба.

Также за сутки в столице выписаны по выздоровлению 2 123 пациента. За все время выздоровели 980 003 человека. В настоящее время в городе болеют COVID-19 77 316 человек.