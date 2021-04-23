Первые в России цифровые фельдшерско-акушерские пункты появятся в Удмуртии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Удмуртии первыми в России начнут создавать цифровые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова, который находится в Удмуртии с рабочей поездкой.

"Удмуртская Республика первая в России создаст цифровые ФАПы для оказания медицинской помощи людям", - говорится в сообщении по итогам визита Комарова в поликлинику Ижевской горбольницы № 4.

Вместе с главой региона Александром Бречаловым полпред осмотрел новое здание поликлиники, находящейся в составе больницы, которое было сдано в 2019 году, на его достройку направили 274 млн рублей из резервного фонда РФ. Сейчас новая поликлиника обслуживает более 34,3 тыс. человек и рассчитана на посещение около 500 пациентов в смену. "С 2020 года в медицинском учреждении используется программа Voice2Med, и республика первая в России реализует проект по созданию цифровых ФАПов для оказания медицинской помощи людям, проживающим в отдаленных районах", - отметили в пресс-службе.

Как отметил Бречалов, цифровизация процесса с помощью Voice2Med позволяет значительно упростить рутинную работу врача, сэкономив до 40% времени, система сама распознает слова, вместо врача заполняет медицинскую карту, что позволяет уделить больше времени пациенту. "Летом в Воткинском районе Удмуртии будет открыт фельдшерско-акушерский пункт, где будут внедрены основные инновационные методы работы, так называемый цифровой ФАП. Думаю, этот опыт Удмуртии можно масштабировать и на другие регионы", - сказал Бречалов.

Заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук рассказала полпреду о работе системы здравоохранения республики в целом. Она подчеркнула, что на сегодняшний день бережливые технологии внедрены в 100% детских и 82% взрослых поликлиник Удмуртии.

Пинчук также отметила, что здравоохранение региона практически полностью вернулось к обычной штатной работе - возобновлена диспансеризация и профосмотры, плановая медпомощь оказывается в полном объеме. Активно ведется вакцинация от коронавирусной инфекции - сейчас ежедневно в республике вакцинируют до 2,5 тыс. человек, и эти объемы планируется еще увеличить.