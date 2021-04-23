{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Путин поручил Голиковой и Поповой лично докладывать ему о ситуации с коронавирусом

Президент отметил, что работа идет по всей территории РФ достаточно напряженно

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой регулярно докладывать ему лично о ситуации с распространением коронавируса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Держите меня, пожалуйста, в курсе дела, - обратился глава государства к Голиковой и Поповой, с которыми провел в пятницу встречу по видеосвязи. - Жду от вас регулярных докладов о ситуации по мере ее развития". Это указание президент дал, выслушав доклад Поповой о новых штаммах коронавируса.

"Знаю, что вы ситуацию контролируете, работа идет по всей территории Российской Федерации достаточно напряженно", - оценил Путин. Он пожелал успехов в этой работе и попросил передать самые наилучшие пожелания специалистам.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
"Медуза" вошла в реестр СМИ-иноагентов
Читать полностью