Путин поручил Голиковой и Поповой лично докладывать ему о ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой регулярно докладывать ему лично о ситуации с распространением коронавируса.

"Держите меня, пожалуйста, в курсе дела, - обратился глава государства к Голиковой и Поповой, с которыми провел в пятницу встречу по видеосвязи. - Жду от вас регулярных докладов о ситуации по мере ее развития". Это указание президент дал, выслушав доклад Поповой о новых штаммах коронавируса.

"Знаю, что вы ситуацию контролируете, работа идет по всей территории Российской Федерации достаточно напряженно", - оценил Путин. Он пожелал успехов в этой работе и попросил передать самые наилучшие пожелания специалистам.