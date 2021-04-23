Форум ветеранских организаций России пройдет в мае в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 23 апреля. /ТАСС/. Всероссийский форум ветеранов, который соберет руководителей ветеранского движения из всех регионов, пройдет в Волгограде в мае. Об этом ТАСС сообщил в рамках пресс-конференции, посвященной проекту "Сталинград-2021" губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"На территории Волгограда в мае пройдет форум ветеранских организаций России, на котором, в том числе, будут рассмотрены вопросы ветеранского сообщества всей России. Наше ветеранское сообщество является одним из основателей и законодателей многих инициатив, поэтому принято решение в этом году провести форум именно у нас, с посещением ветеранами всех памятных мест", - сказал он.

Форум станет одним из пунктов подготовки и празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве. Власти региона рассчитывают, что в дальнейшем ветераны будут приезжать в Волгоградскую область уже с семьями, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Волгоград в рамках проекта "Сталинград-2021", посвященного памяти солдат Красной армии во время немецкого вторжения 1941 года, вместе с российскими фронтовиками прибыли ветераны Второй мировой войны из Европы. В пятницу они посетят поисковые работы, которые ведутся в Городищенском районе под Волгоградом, где шли самые ожесточенные сражения.

Проект "Сталинград-2021" реализуется Фондом развития русско-французских исторических инициатив совместно с Минобороны РФ, Минкультуры РФ, властями Волгоградской области, а также Национальным центром научных исследований (Франция) и Национальным институтом превентивных археологических исследований (Франция). Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над Германией.