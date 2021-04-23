Мишустин и Кадыров возложили цветы к памятнику первому главе Чечни

ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в пятницу в рамках рабочей поездки в Чечню посетил мемориальный комплекс Славы имени Ахмата-Хаджи Кадырова и возложил цветы к памятнику первому руководителю республики. В церемонии также принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров.

Мишустин также отметил вклад Ахмата Кадырова в возвращение Чечни к мирной жизни.

"Очень здорово, что вы храните память об Ахмате Кадырове. Я знал его, по прежней работе мы с ним встречались. Он очень много сделал для того, чтобы вернуть чеченский народ к мирной жизни. Его память всегда будет в наших сердцах", - сказал Мишустин, наклонив голову и почтив память первого президента.

Глава правительства также оставил запись в книге почетных гостей музея. Он отметил, что Кадыров был мудрым политиком, профессиональным управленцем, добрым и чутким человеком. Премьер написал, что неоднократно встречался с первым главой Чечни и навсегда сохранил светлую память о нем.

Этот мемориальный комплекс был открыт 8 мая 2010 года в канун 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. На его территории, занимающей более 46 тыс. кв. метров, разбит парк. Напротив главного входа установлен памятник командиру 28-го кавалерийского полка, Герою Советского Союза Мовлади Висаитову. На площади Аллея Славы с левой стороны установлен танк Т-34 в честь капитана Маташа Мазаева.

Основное здание комплекса имеет форму четырехугольника и состоит из четырех уровней. На фасаде представлена ретроспектива батальных сцен, повествующих о ключевых эпизодах Великой Отечественной войны. Здесь же размещены барельефы с именами сорока Героев Советского Союза - жителей Чеченской Республики.

В дни торжеств территория комплекса может принять до 15 тыс. человек.