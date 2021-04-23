В регионах Центральной России ожидаются ночные заморозки

ТАСС, 23 апреля. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха ночами до нуля - минус 1-2 градуса в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 24-25 апреля, при этом почти повсеместно пройдут дожди, местами преходящие в мокрый снег. Об этом сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"Холодный фронт идет через регион, поэтому ожидаются дожди, град, похолодание. В субботу ночью ожидаются дожди, днем также местами дожди с грозами, градом, ветер с порывами до 15-18 м/с, температура ночью - плюс 3-8 градусов, днем - плюс 9-14 градусов. А 25 апреля уже без существенных осадков, ветер 8-13 м/с с порывами до 15 м/с, температура ночью - от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - плюс 9-14 градусов", - рассказал дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Андрей Гусев.

Схожие погодные условия - с понижением температуры воздуха ночами до нуля - минус 1, местами до минус 2 градусов - 24-25 апреля ожидаются в Брянской, Орловской, Калужской, Курской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской областях. В этих регионах также пройдут дожди различной интенсивности, мокрый снег, в Брянской и Калужской областях возможен ветер с порывами до 18 м/с. "Мы в настоящий момент находимся под воздействием циклона, протянувшегося от Скандинавии к Черному морю, он несет дожди, похолодание и ночные заморозки. Похолодание будет затяжным и продлится до конца апреля", - сообщили в ЦГМС по Тамбовской области.

В Белгородской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областях температура воздуха ночами 24-25 апреля будет колебаться от нуля до плюс 1-2 градусов, днем - до плюс 10-14 градусов, прогнозируется переменная облачность, дожди, мокрый снег возможен местами и преимущественно в ночь на воскресенье. "23 апреля с сохранением до конца суток в Костроме и по области ожидается гроза с дождем, местами град, при грозе - усиление юго-восточного ветра, местами порывы до 13-18 м/ с", - отметили в областном ЦГМС.