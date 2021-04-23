Новосибирская область лидирует по числу финалистов Олимпиады Кружкового движения НТИ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Новосибирская область возглавила топ-5 регионов по числу финалистов Олимпиады Кружкового движения НТИ 2020/2021 учебного года. Об этом сообщила замдиректора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Юлия Ханьжина пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам Олимпиады Кружкового движения НТИ 2020/2021 учебного года и планам на будущее.

"Очень важно отметить топ-5 регионов, где мы видим большего всего ребят-финалистов. Здесь выходит на первое место Новосибирская область, затем Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Приморский край, чему мы тоже очень рады", - сказала она.

Наибольшее количество участников Олимпиады проживает в Московской области и Москве. "Топ-пятерка регионов, которую мы сейчас обозначаем по итогам проведения олимпиады, это Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область и Республика Башкортостан. Поэтому мы здесь видим огромный потенциал коммуникации работы с остальными субъектами РФ, с более плотным их вовлечением как раз в реализацию полностью инициативы Кружкового движения НТИ", - сообщила Ханьжина.

Она также обозначила наиболее популярные среди участников Олимпиады инженерные направления: "На первом месте - это информационная безопасность, второе - это искусственный интеллект, третье - это автоматизация бизнес-процессов, четвертое - это геномное редактирование и пятое - это инженерные биологические системы и все, что связано с темой агробиотехнологий. Это тоже очень интересный развивающийся рынок".

Олимпиада Кружкового движения НТИ - первая российская командная инженерная олимпиада для школьников и студентов, которая проводится Кружковым движением НТИ, АНО "Платформа НТИ", Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной компанией в партнерстве с крупнейшими вузами и технологическими компаниями. В 2020/2021 учебном году она проводится по 28 технологическим направлениям.