В Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за переделку и сбыт оружия

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов и глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в пятницу внесли в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Текст размещен в думской электронной базе.

"Предлагается ужесточить уголовную ответственность по статьям 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ за незаконное изготовление, переделку и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", - пояснили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Там уточнили, что "отдельным квалифицирующим признаком станет использование для совершения преступлений интернета". "Ответственность, в частности, составит от шести до 10 лет, а если преступление совершено организованной группой - до 12 лет лишения свободы. За сбыт взрывных устройств наказание составит вплоть до 20 лет", - сказали в пресс-службе.

Незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия (калибра от 20 мм) предлагается вывести в отдельную статью УК РФ, наказание по которой составит до 15 лет лишения свободы.

Авторы отмечают, что действующие законы не разграничивают крупнокалиберное огнестрельное оружие от другого, при этом первое "обладает повышенным поражающим воздействием, а боеприпасы к такому оружию фактически являются взрывными устройствами". "В этой связи законопроектом предлагается вывести преступления, связанные с незаконным оборотом крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, в отдельную статью УК РФ", - говорится в пояснительной записке. Речь идет о новой статье 222.2 УК РФ.

Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного оружия, его частей и боеприпасов к нему предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до шести лет со штрафом до 200 тыс. руб. или принудительными работами до 5 лет. Если такое деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, либо с помощью интернета, предусмотрено лишение свободы на срок 8-10 лет со штрафом до 500 тыс. руб. Если деяние совершено организованной группой, наказание составит 10-12 лет лишения свободы со штрафом до 800 тыс. руб.

Незаконный сбыт крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему будет грозить лишением свободы на срок 7-10 лет со штрафом до 300 тыс. руб. Если сбытом занималась группа лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, либо при этом использовался интернет, наказание будет ужесточено до 10-12 лет лишения свободы со штрафом до 800 тыс. руб. За незаконный сбыт в составе организованной группы будет грозить лишение свободы на срок 12-15 лет со штрафом до 1 млн руб.

При этом примечание к проектируемой статье устанавливает, что "лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье".