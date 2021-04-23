Минпросвещения предложило установить порядок осуществления просветительской деятельности

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минпросвещения разработало проект постановления, устанавливающий порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности в образовательных организациях РФ. Документ опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления устанавливает порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также порядок проведения контроля за ней", - говорится в пояснительной записке к документу.

В соответствии с текстом проекта, просветительская деятельность осуществляется в формах презентаций, лекториев, семинаров, мастер-классов, круглых столов, дискуссий, путем распространения информационно-печатной продукции, видео- и аудиоматериалов, том числе через интернет. Кроме того, к просветительской деятельности предлагается относить создание просветительских интернет-порталов.

Министерство также предлагает определить направления просветительской деятельности, среди которых распространение духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций, знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека, развитие способности к самовыражению и популяризация достижений науки и техники, культуры. Кроме того, к списку направлений деятельности предлагается отнести формирование экологической культуры, распространение знаний о здоровом образе жизни, психологии человека и выборе жизненного пути, а также повышение осведомленности о деятельности органов власти. В список также включено распространение знаний "о формах и методах генерации инновационных подходов, нацеливающих сознание людей на создание новых инновационных социально значимых продуктов".

5 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий в федеральном законе "Об образовании в РФ" понятие "просветительская деятельность". Под просветительской деятельностью предлагается понимать осуществляемую вне рамок образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".