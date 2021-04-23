Главы парламентов Юга России предложили давать выходной после вакцинации от коронавируса

СЕЛО САМБЕК /Ростовская область/, 23 апреля. /ТАСС/. Главы парламентов регионов Юга и Северного Кавказа, входящие в Южно-Российскую парламентской ассоциацию (ЮРПА), предложили предоставлять привившимся от коронавируса выходной на следующий день после вакцинации. Об этом сообщил в пятницу председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко во время заседания совета ассоциации, посвященного 20-летию со дня ее образования.

«[Членами ЮРПА выдвинуто] предложение о предоставлении дополнительного выходного после прививки. Такой выходной мог бы быть стимулом повышения уровня вакцинации», — сказал он. Ищенко подчеркнул, что данная инициатива предложена для более быстрого формирования коллективного иммунитета в России, значение которого подчеркнул президент в послании Федеральному собранию.

Как говорится в тексте предложения, такая мера позволит провакцинировавшимся людям спокойно вернуться к нормальному состоянию в случае его ухудшения, похожая норма уже действует по отношению к донорам крови.

Как сообщил журналистам Ищенко, кроме того, члены ЮРПА подготовили 12 предложений, сформированных по итогам президентского послания. Инициативы будут направлены на рассмотрения в Государственную думу и Совет Федерации.

Южно-Российская парламентская ассоциация (ЮРПА) является консультативным совещательным органом, члены которого собираются дважды в год для выработки совместных законодательных инициатив субъектов РФ Юга России, обмена лучшими практиками региональной законотворческой деятельности, а также в целях развития и укрепления добрососедских связей. В состав ЮРПА входят руководители парламентов южных регионов России.