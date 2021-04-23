Чибис пообещал в Заполярье увеличить гранты для организаций, помогающих инвалидам

ТАСС, 23 апреля. Власти Мурманской области увеличат в 2,5 раза сумму грантов, выделяемых на региональном уровне общественным организациям, помогающим людям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Общая сумма грантов, выделяемых на региональном уровне общественным организациям, занятым поддержкой людей с ограниченными возможностями здоровья, будет увеличена в 2,5 раза - до 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам замгубернатора Елены Дягилевой, в Заполярье проживают чуть более тридцати тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. За три последних года на меры социальной защиты из областного бюджета направлено свыше 800 млн рублей, в том числе в текущем году - 237 млн. Сейчас в Мурманской области действуют двадцать восемь учреждений обслуживания и поддержки, свыше шести тысяч инвалидов ежегодно проходят реабилитацию. В прошлом году доля трудоустроенных инвалидов, обратившихся в службу занятости, в Заполярье достигла 50% при среднем показателе по России около 20%.

В ходе дискуссии на совете по делам инвалидов был обозначен ряд вопросов: в населенных пунктах региона пока недостаточно внедрены элементы доступной среды, особенно это касается жилого фонда и транспорта. Для апробации различных технологий и методик формирования доступной среды с 2021 года в Мончегорске начался проект "Доступный Север", с 2022 года результаты будут применятся по всей области. Вместе с тем, по мнению губернатора, откладывать устранение проблем нельзя.

"Первое - оборудование домов и подъездов устройствами для подъема инвалидов в свое жилье. Дано поручение конкретный перечень домов определить и опережающим порядком эту проблему решать. Второе - проработка вопроса по выделению специального низкопольного транспорта, потому что не во всех населенных пунктах он есть. До 15 мая предложения должны быть сформулированы Минсоцразвития", - сообщил Андрей Чибис.