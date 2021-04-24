Apple запустит программу для вакцинации сотрудников от коронавируса в своих офисах

ТАСС, 24 апреля. Американская корпорация Apple совместно с аптечной компанией Walgreens Boots Alliance разрабатывает программу для вакцинации против коронавируса своих сотрудников прямо в офисах Apple. Об этом в пятницу сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщает агентство, корпорация представит сайт, с помощью которого работники Apple смогут записаться на вакцинацию. Разрабатываемая программа даст возможность большому количеству сотрудников вернуться в офис в ближайшее время. При этом Apple пока не возвращает всех работников в офис и не требует от записавшихся на вакцинацию выйти с удаленной работы.

Ранее корпорация призывала своих сотрудников вакцинироваться и предоставляла больничные в день вакцинации, а также на время восстановления после прививки.

Представитель Apple подтвердил агентству планы по вакцинации сотрудников.

По сведениям федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 41,3% населения штатов (свыше 137,2 млн человек) получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса. Примерно 27,5% (91,1 млн человек) прошли полную вакцинацию.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 31,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 570,9 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.