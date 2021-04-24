Хабаровский край получит более 400 млн рублей на мониторинг и тушение лесных пожаров

ТАСС, 24 апреля. Хабаровский край в 2021 году дополнительно получит из резервного фонда правительства РФ более 400 млн рублей на мониторинг и тушение лесных пожаров, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона по итогам встречи врио губернатора Михаила Дегтярева с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко.

Лесные пожары ежегодно уничтожают тысячи гектаров леса на Дальнем Востоке, в том числе в Хабаровском крае, который является одним из наиболее пожароопасных регионов страны.

"Как подтвердила на встрече Виктория Абрамченко, в 2021 году Хабаровскому краю согласовано выделение дополнительных бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства Российской Федерации в общей сумме 400 234,5 тыс. рублей, в том числе на осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем авиационного патрулирования в объеме 206 733,8 тыс. рублей и 193 500,7 тыс. рублей для выполнения работ по тушению лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что регион испытывает постоянное недофинансирование из федерального бюджета полномочий, переданных РФ на уровень субъектов РФ в области лесных отношений, в том числе по охране лесов от пожаров. Так, в 2021 году такое недофинансирование составляет 2 082,3 млн рублей, в том числе 1 015,6 млн рублей на охрану лесов от пожаров. В начале апреля врио губернатора Хабаровского края отправил обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина о выделении дополнительных средств из резервного фонда правительства страны на охрану лесов от пожаров.