На Ставрополье сформируют три казачьих туристических маршрута

СТАВРОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Три туристических маршрута по казачьим достопримечательностям Ставрополья создадут в регионе к декабрю 2021 года. Группа авторов проекта начала выезды с экспедициями в территории края, сообщила ТАСС инициатор проекта "Маршруты казачьего Ставрополья" Наталья Гребенькова.

"Началась активная фаза экспедиции. Мы ездим по Ставропольскому краю и собираем необходимую информацию <…> По планам проекта, к декабрю мы должны запустить готовый мультимедийный портал с тремя маршрутами, которые включают по 20 локаций, в совокупности 60 локаций. Максимально собирать информацию и ездить мы будет в течение лета и осени", - сказала она.

Во время экспедиций команда проводит фото- и видеосъемку объектов в формате VR 360, составляет описание маршрутов, определяет координаты достопримечательностей. На Кавказских Минеральных Водах авторы проекта провели съемки Никольской казачьей церкви 1825 года постройки, Музея воинской славы казачества, казачьего подворья.

"В Минеральных Водах мы собирались снимать только подворье, в процессе выяснилось, что есть место захоронения, посвященное Гражданской войне. Казаки ежегодно его посещают, поставили там памятный камень и установили крест с купола храма, его привезли специально с разрешения батюшки <...> Очень многое узнается во время поездок, в разговорах", - пояснила Гребенькова.

Итогом экскурсий станет создание мультимедийного портала с тремя маршрутами. Авторы планируют провести презентации портала для туристических операторов и серию пресс-туров. Возможно и дальнейшее расширение проекта. "Работу эту не оставим, [можно] расширять его, например, на Северный Кавказ, углублять информацию по Ставропольскому краю, потому что локаций определенно больше, чем 60", - отметила инициатор проекта.

Проект "Маршруты казачьего Ставрополья" в 2021 году был поддержан Фондом президентских грантов.