Клинические исследования "Триазавирина" для применения у детей планируют начать осенью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Исследования российского противовирусного препарата "Триазавирин" на безопасность и эффективность для детей планируют начать в Екатеринбурге осенью 2021 года, сообщил ТАСС председатель совета директоров ООО "Завод "Медсинтез" Александр Петров. На данный момент препарат противопоказан детям до 18 лет.

"Цель данных исследований - определить безопасность применения препарата у беременных и неполовозрелых животных, доказав которую будет возможно начать клинические исследования эффективности применения препарата "Триазавирин" у детей для лечения ОРВИ. Мы предполагаем, что первые данные могут быть к лету, чтобы к осени выйти на получение разрешения на клинические исследования", - сказал Петров.

Исследования проводит Уральский государственный медицинский университет. Они направлены на выявление безопасности и эффективности препарата "Триазавирин" для детей, болеющих острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом.

"Триазавирин" - российский противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов. Согласно заявлению разработчиков, он эффективен против 15 видов гриппа. Разработан учеными Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России. По данным ученых, препарат эффективен против РНК-вирусов, к группе которых относится и возбудитель коронавирусной инфекции.

Производителем препарата является завод "Медсинтез" в Новоуральске. Там налажен выпуск инфузионных растворов, готовых форм генно-инженерного инсулина человека, твердых и жидких форм лекарственных препаратов.