В России выявили 8 828 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 828, до 4 753 789, сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. В частности, в Москве выявили 2 541 случай, в Санкт-Петербурге - 689, в Подмосковье - 596, в Ростовской области - 236, в Нижегородской - 193, в Самарской - 189.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 9 254, до 4 380 468. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся. В частности, в Москве выписали 1 879 человек, в Санкт-Петербурге - 1 012, в Подмосковье - 511, в Липецкой области - 262, в Воронежской - 213, в Нижегородской - 211.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 265 421.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 399 против 398 днем ранее, до 107 900. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,27%, следует из данных штаба. В частности, в Москве зарегистрировали 59 смертей, в Санкт-Петербурге - 39, в Ростовской области - 17, в Свердловской - 16, в Нижегородской - 15.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 541 против 2 502 днем ранее, до 1 077 783. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,23%.

За сутки в Москве зарегистрировали 59 смертей из-за коронавируса. Всего с начала пандемии в столице умерли 17 982 заболевших, следует из информации штаба.

В городе выписали 1 879 выздоровевших, их общее число достигло 981 882. В Москве, по сведениям штаба, болеют 77 919 человек.